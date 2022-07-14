Ünlü model Paola, Chelseali yıldız futbolcunun sevgilisini kendisiyle aldattığını itiraf etti

Paola Saulino, Daily Star'a, Chelsea'de forma giyen bir yıldız ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Futbolcunun ismi ise gizli tutuldu.

"GÖZLERİNİ BENDEN AYIRMADI"

Ünlü model, yıldız futbolcuyla bir partide tanıştığını belirterek, "Geldi ve hemen kendini bana tanıttı. Gözlerini benden ayırmadı açıkçası. Çok güldük ve birlikte harika zaman geçirdik ve onu çok sevdim. Beni herkesin önünde defalarca öpmeye başladı ve bu hoşuma gitti. Bir arabada cinsel ilişkiye girdik. Sarhoş oldu ve bana numarasını bıraktı" dedi.

MESAJLAŞMAYA BAŞLADILAR

İtiraflarına devam eden Paola, "Benden sürekli çıplak fotoğraf istiyordu, sürekli bu 'sonuncusu' diyerek bu oyunu oynamaya devam ediyordu. Bir süre ilişkimiz devam etti ancak sonradan sevgilisi olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı. Ünlü model bu olay için yıldız futbolcuyu kınadığını belirtti. Ayrıca başka kadınların bunun gibi bir olay yaşamamasını temenni etti.