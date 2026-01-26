Haberler

Bülent Başer'in acı günü

Güncelleme:
Dünyaca ünlü boks antrenörü Bülent Başer'in hayatını kaybeden annesi Huriye Başer, yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende dualar edildi.

Dünyaca ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer'in hayatını kaybeden annesi Huriye Başer, son yolculuğuna uğurlandı.

Bugüne kadar çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu yetiştiren Bülent Başer'in annesi Huriye Başer için düzenlenen cenaze töreninde aile yakınları ve sevenleri hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Huriye Başer'in naaşı, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Bülent Başer ve ailesi taziyeleri kabul ederken, merhume Huriye Başer için dualar edildi.

Bülent Başer'e acı gününde destek mesajları da iletildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
