Üniversiteliler "Ünilig Gazi FEST"te buluştu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Ünilig Gazi FEST', Ankara'da 75 üniversiteden 850 sporcu öğrencinin katılımıyla başladı. Festivalde ayak tenisi, eskrim, 3x3 basketbol ve frizbi branşlarında müsabakalar yapılacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Ünilig Gazi FEST" Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi'nin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda 75 üniversiteden 850 sporcu öğrenci yer alıyor.

Ayak tenisi, eskrim, 3x3 basketbol ve frizbi branşlarında müsabakaların yapılacağı festival, 16 Mayıs'a kadar sürecek. Dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verilecek.

Gazi Üniversitesi Tarihi Kampüsü önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcu öğrencileri Gazi Üniversitesi'nin 100. yılında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkmen, federasyon olarak ulusal ve uluslararası düzeyde 60'tan fazla branşta faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Gazi FEST'in ilkini böylesine önemli bir marka değeri olan Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştiriyoruz. Organizasyonun hafta boyunca centilmence ve coşkulu şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ise Cumhuriyet'in ilanının ardından kurulan tarihi muallim mektebinin bugün büyük bir üniversiteye dönüştüğünü belirtti.

Sporun birlik ve kaynaşmanın en güçlü unsurlarından biri olduğunu dile getiren Ünal, "Bugün burada 75 üniversiteden yaklaşık 850 sporcuyu ağırlıyoruz. Farklı üniversitelerden gelmiş olabilirsiniz ancak burada hepimizin rengi kırmızı beyazdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
