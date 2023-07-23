Ümraniyespor, Yunan forvet Viktor Klonaridis'i transfer etti
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1. Lig ekibi Ümraniyespor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı. Klonaridis, geçen sezon Atromitos formasıyla 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor