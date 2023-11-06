Haberler

Ümraniyespor ve Tuzlaspor Berabere Kaldı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Ümraniyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Ümraniyespor'un golünü Cavare atarken, Tuzlaspor'un golü Togui'den geldi. Bu sonuçla Ümraniyespor 16. sırada, Tuzlaspor ise 17. sırada yer aldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Emre Kaplan ), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 85 Mustafa Eser), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Serkan Göksu), Emre Demir (Dk. 74 Muhammed Mert), Bregu (Dk. 85 Uğur Kaan Yıldız), Klonaridis

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku, Samet Asatekin (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Ba (Dk. 86 Bangoura), Muhammed Akarslan (Dk. 75 Mehmet Taş), Çağrı Giritlioğlu, Togui, Ahmet Yazar (Dk. 54 Yahaya), Adeniyi (Dk. 75 Sadık Baş)

Goller: Dk. 14 Cavare (Ümraniyespor), Dk. 20 Togui (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Awuku (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Gökhan Akkan, Dk. 40 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 46 Awuku, Dk. 86 Samet Asatekin (Tuzlaspor), Dk. 41 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Glumac, Dk. 86 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Eser Emre Kaplan Futbol Spor Haberler

title