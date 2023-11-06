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Ümraniyespor ve Tuzlaspor Berabere Kaldı

Ümraniyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Ümraniyespor'un golünü Cavare atarken, Tuzlaspor'un golü Togui'den geldi. Bu sonuçla Ümraniyespor 16. sırada, Tuzlaspor ise 17. sırada yer aldı.