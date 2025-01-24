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Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Gol, Jurgen Bardhi tarafından 30. dakikada atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Atalay Babacan dk. 85), Ali Turap Bülbül (Furkan Apaydın dk. 77), Dimitri Cavare, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 76), Jurgen Bardhi, Cebio Soukou (Engjell Hoti dk. 67), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yunus Emre Yılmaz, Mehmet Ali Büyüksayar, Batuhan Çelik, Muhammet Karasu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Miraç Acer, Stefan Ashkovski (Reagy Ofosu dk. 58), Hakan Erçelik (Cuma Menize dk. 79), Hasan Hüseyin Acar, Amar Begic (Mehmet Yüksel dk. 46), Uchenna Ogundu, Ahmet Gökbayrak (Atakan Aybastı dk. 90)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Furkan Şamil Çetin, Jack Karadogan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Jurgen Bardhi (dk. 30) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Benny (Ümraniyespor), Ahmet Gökbayrak, Reagy Ofosu (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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