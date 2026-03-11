Haberler

Levent Açıkgöz: "İnşallah bu performansı sürdürürüz"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek üç galibiyetle alt sıralardan çıkma yolunda büyük bir adım attıklarını belirtti.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, 3-1 kazandıkları Erzurumspor FK maçının ardından, "3 galibiyetle oyuncularımız bizi alt sıralardan çıkarmak için müthiş bir iş başardı. İnşallah bu performansı sürdürürüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, haftaya lider giren Erzurumspor FK'yı evinde 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, "Her zaman olduğu gibi futbolcularımız tebrik ediyorum. Bizim için iç sahadaki bütün maçlar önemli. Erzurum gibi ligin zirvesindeki bir takıma karşı, üstün oynayan takımdık. Pozisyon vermedik. Oyunun her bölümünde üstündük. Güzel bir galibiyet aldık. 3 galibiyetle oyuncularımız bizi alt sıralardan çıkarmak için müthiş bir iş başardı. İnşallah bu performansı sürdürürüz. Bizim hep bir oyun düzenimiz var. Geldiğimizden beri bunun üzerine çalışıyoruz. Kendi oyun düzenimiz üzerinden pozisyonları çalışarak, her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu formasyonda da takımımız, bizden önceki sürece göre daha iyi, fark olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

