Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Erzurumspor FK: 1
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde oynadığı maçta Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Emre Kaplan iki gol atarak önemli bir performans sergiledi.
Maçtan dakikalar
63. dakikada sağ taraftan Benny'nin kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Emre Kaplan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
67. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafaya çıkan Glumac, topu arkaya aşırdı. Kale önünde Emre Kaplan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
73. dakikada Batuhan'ın ara pasında topu alan Benny'nin ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
90+1. dakikada sağ tarafta topu alan Sylla, son çizgiye inip pasını altıpasın gerisindeki Eren Tozlu'ya aktardı. Eren, bekletmeden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Ümraniye
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Cem Özbey, Harun Terin
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan (Oğuz Yıldırım dk. 84), Djokanovic, Serkan Göksu (Bardhi dk. 78), Atalay Babacan (Hoti dk. 78), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 84), Barış Ekincier (Kosoko dk. 74), Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Fernando dk. 74), Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Benhur Keser dk. 64), Crociata (Sylla dk. 64), Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 74), Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 80), Eren Tozlu
Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Murat Cem Akpınar, Hüsamettin Yener
Goller: Emre Kaplan (dk. 63 ve 67), Benny (dk. 73) (Ümraniyespor), Eren Tozlu (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor) - İSTANBUL