Haberler

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Erzurumspor FK: 1

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Erzurumspor FK: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde oynadığı maçta Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Emre Kaplan iki gol atarak önemli bir performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

63. dakikada sağ taraftan Benny'nin kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Emre Kaplan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

67. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafaya çıkan Glumac, topu arkaya aşırdı. Kale önünde Emre Kaplan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada Batuhan'ın ara pasında topu alan Benny'nin ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+1. dakikada sağ tarafta topu alan Sylla, son çizgiye inip pasını altıpasın gerisindeki Eren Tozlu'ya aktardı. Eren, bekletmeden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Ümraniye

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Cem Özbey, Harun Terin

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan (Oğuz Yıldırım dk. 84), Djokanovic, Serkan Göksu (Bardhi dk. 78), Atalay Babacan (Hoti dk. 78), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 84), Barış Ekincier (Kosoko dk. 74), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Fernando dk. 74), Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Benhur Keser dk. 64), Crociata (Sylla dk. 64), Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 74), Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 80), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Murat Cem Akpınar, Hüsamettin Yener

Goller: Emre Kaplan (dk. 63 ve 67), Benny (dk. 73) (Ümraniyespor), Eren Tozlu (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

Bir petrol merkezini daha bu hale getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!