Ümraniyespor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ı yedek bıraktı.

Uzun süren sakatlığının ardından İstanbulspor maçıyla yeniden oynamaya başlayan Ghezzal, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında 11'de görev almıştı.

Ligde oynanan son Trabzonspor maçının kadrosuna göre, kadroda 3 değişiklik yapan Güneş, Onur Bulut'un yerine savunmanın sağında Valentin Rosier'i, orta sahada Alexandru Maxim'in yerine Amir Hadziahmetovic'i, hücumda ise Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını Valentin Rosier, Romain Saiss, Omar Colley ve Arthur Masuaku dörtlüsüyle kurdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücumda ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Rosier 7 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Rosier, 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11'de maça çıkan Rosier daha sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girdi.

Rosier, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise görev yapamadı.

Öte yandan Güneş, ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Onur Bulut'u 6 maç sonra kadroya almadı.

Cezası biten Amir kadroya döndü

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, 1 maçlık aranın ardından kadroya döndü.

Sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncunun yokluğunda Maxim forma giymişti.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımın önemli hücum oyuncularından Cenk Tosun, Ümraniyespor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında başlayacak.

Sezon içinde 3 sarı kart gören golcü oyuncu, bu maçta da sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Depremzede çocuklar futbolcularla buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukları Ümraniye İlçe Stadı'nda ağırladı.

TSYD'nin organizasyonunda İstanbul'da yurtta kalan depremzede çocuklar maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek imza aldı. Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar da çocukların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Ümraniyespor'un Mustafa Er'le ilk maçı

Hafta içinde teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayıran Ümraniyespor'da göreve yeni gelen teknik adam Mustafa Er, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Bu mücadele Er'in Süper Lig'de görev yaptığı ilk mücadele olacak.