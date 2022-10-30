Ümraniye zaferi sonrası Weghorst, Cenk Tosun'u öve öve bitiremedi: Etrafımda olmasını seviyorum

Ümraniyespor ağlarına 2 gol bırakan Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'dan övgüyle bahseden Hollandalı, "Saha içerisinde etrafımda Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim. Boşluklar yaratır, pozisyonlar bulursunuz. Bu nedenle bugün çok gol bulduk." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 yendi. Mücadelede attığı 2 gol ile yıldızlaşan Weghorst karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Maçı değerlendiren Hollandalı golcü, "İyi oynadık. 5 gol attık. Daha fazla da olabilirdi. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." dedi.

"CENK GİBİ KALİTELİ OYUNCULARI SEVERİM"

Cenk Tosun'dan övgüyle bahseden Weghorst, "Daha öncesinde birlikte oynamadık değil Cenk ile, birlikte oynadık aslında. Bu bize enerji veriyor. Saha içerisinde Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim etrafımda. Boşluklar yaratır, pozisyonlar bulursunuz. Bu nedenle bugün çok gol bulduk." ifadelerini kullandı.