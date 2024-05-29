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Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme

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Ünlü spor yorumucusu Ümit Özat, Galatasaray'la üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki söylediği şarkıya sert tepki gösterdi. Özat, "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa 'Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray' dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir" dedi

Süper Lig'in son haftasında Konya spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

ÖZAT'TAN BURUK'A SERT TEPKİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Florya'da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti. Ünlü spor yorumucusu Ümit Özat, Galatasaray'la üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki söylediği şarkıya sert tepki gösterdi.

"AHLAKSIZ, YERDEN BİTME"

Buruk'a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat, "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa 'Şinanay da yavrum şinanay; o… Galatasaray' dese hoşuna gider mi ahlaksız. Puh senin yüzüne. Bunlar hepsi FETÖ taktiğidir. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Ümit Özat Spor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

bu adamın dilimi bozmadan konuştuğu hiç görülmedi

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2
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Doğuş:

Saçlarını bu sene boyamamış zor tanıdım.

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3
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