Ümit Milli Futbol Takımı ilk Çekya maçını 13 Kasım'da Rize'de oynayacak

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda kasım ayında Çekya ile oynayacağı müsabakaların stadyumları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çaykur Didi Stadı'nda oynayacak.

İkinci maç ise 17 Kasım Salı günü Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak.

Turu geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihlerinde yapılacak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA