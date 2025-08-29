Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Güncelleme:
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Şampiyonlar Ligi maçları hakkındaki tahminlerini açıkladı. Karan, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 11 puan alacağını belirtti. Karan'a göre Galatasaray, Liverpool, Bodo/Glimt ve Union SG karşısında galibiyet alırken, Manchester City, Ajax ve Monaco karşısında ise mağlup olacak. Frankfurt ve Atletico Madrid ile ise berabere kalacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu.

PUAN PUAN TAHMİN ETTİ

Galatasaray, devler arenasında Liverpool, Manchester City, Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG takımlarıyla eşleşti. Ekol Sports'ta katıldığı programda sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarla ilgili tahminlerde bulundu.

KARAN "GALATASARAY 11 PUAN TOPLAR" DEDİ

Ümit Karan, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleriyle oynayacağı maçlardan 11 puan toplayacağını belirtti. Karan, Galatasaray'ın 3 galibiyet, 2 beraberlik alacağını, 3 maçı ise kaybedeceğini söyledi.

Karan'a göre Galatasaray'ın alacağı puanlar şöyle;

  • Liverpool 3
  • Manchester City 0
  • Frankfurt 1
  • Atletico Madrid 1
  • Bodo/Glimt 3
  • Ajax 0
  • Monaco 0
  • Union SG 3
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızqs26sbhcs:

bekleyin görün içlerinden geçecek , her sene olduğu gibi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
