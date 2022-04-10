Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 13 ülkeden 65 sporcunun katıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılacak Dünya Kupası'nın ilk ayağı öncesinde sporcuların performansını görme şansı yakaladıklarını belirten Ergin, "Kahraman Bagatır, 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık programının ilk yarışması oldu. Genç sporcuları takıma dahil ettik. Bu turnuvada ilk defa milli takım formasıyla yarıştılar. Onların performanslarını görme şansımız oldu. Sporcularımızı mental anlamda nasıl hazırlamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyordu. Bu anlamda faydalı bir yarışma oldu." diye konuştu.

Önlerindeki haftayı iyi değerlendirip eksikleri üzerinde çalışacaklarını aktaran Ergin, "Paris Olimpiyatları yolunda önümüzde çok fazla yarışma var. Her yarışmadan bir şeyler kazanarak, üzerine bir şeyler koyarak gitmeyi ve olimpiyatlarda olabileceğimiz en iyi noktada olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Aslı Er'den oluşan klasik yay kadın takımı, Özbekistan ile beraberlik atışları sonrasında bronz madalya kazandı.

Klasik yay kadınlar bireysel kategorisinde Gülnaz Büşranur Coşkun, Alman rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

Klasik yay erkekler kategorisinde bireysel mücadele eden Samet Ak, Den Habjan Malesevic'e karşı bronz madalya maçını kaybederek 4'üncü oldu.

Günün son müsabakasında klasik yay karışık takımlarda Mete Gazoz ve Ezgi Başaran ikilisi, Almanya'dan Nico Schiffhauer ve Katharina Bauer ikilisine karşı beraberlik atışında 2 puan kaybederek bronz madalya kazandı.