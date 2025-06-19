Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 8. Kez Düzenlenecek

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Bursa'da 18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, bu yıl yeni parkur eklemeleriyle dikkat çekiyor. 'Uludağ'da Koşmayı Hayal Et' sloganıyla düzenlenecek koşuya, çeşitli yaş gruplarında katılımcılar bekleniyor.

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğundaki koşu, "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilecek.

Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.

Ultra Trail, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre, 6 kilometre ve bu yıl yeni eklenen 42 kilometre olmak üzere 6 parkurda koşulacak.

Katılımcılar, erkek-kadın genel klasman, erkek-kadın 40, erkek-kadın 40+, erkek-kadın 50+, erkek-kadın 60+ yaş kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
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