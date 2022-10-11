Ülke puanı için sahaya çıkıyoruz! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Trabzonspor'un ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 13 Ekim Perşembe günü oynayacakları maçların hakemleri belli oldu.