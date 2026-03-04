Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte karşılaştığı Galatasaraylı taraftarı görünce camını indirerek selam verdi.
- Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte Galatasaraylı bir taraftarı görünce aracının camını indirerek selam verdi.
- Uğurcan Çakır ile taraftar arasındaki samimi anlar sosyal medyada yayıldı.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte yaşanan bir anla gündeme geldi. Deneyimli file bekçisi, trafikte karşılaştığı Galatasaraylı taraftarı fark edince aracının camını indirerek selam verdi.
TARAFTARI GÖRÜNCE CAMI İNDİRDİ
Aracıyla trafikte ilerleyen Uğurcan Çakır, Galatasaraylı bir taraftarı görünce camını indirerek kısa bir diyalog kurdu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yıldız kaleci ile taraftar arasında geçen samimi anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler Galatasaraylı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.