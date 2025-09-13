Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a İlk Maçında Güzel Açıklamalar

GALATASARAY formasıyla ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır, "İlk maçlar genelde zor oluyor. Takıma alışma, arkadaşlarımı tanıma süreci biraz zor. Bugün galip geldiğimiz ve gol yemediğimiz için mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İlk maçların zor olduğuna değinen Uğurcan Çakır, "Galip geldiğimiz için ayrıyeten mutluyum. İlk maçlar genelde zor oluyor. Takıma alışma, arkadaşlarımı tanıma süreci biraz zor. Bugün galip geldiğimiz ve gol yemediğimiz için mutluyuz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü de Frankfurt'u yeneriz" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH BEN DE ONUN BAŞARILARINI GALATASARAY'LA YAŞAYABİLİRİM'

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başarılarını yaşamak istediğini aktaran Uğurcan Çakır, "Muslera ile sürekli yazışıyorduk, konuşuyorduk. Beni sevdiğini biliyordum, ben de onu seviyorum. Müthiş bir profesyonel, çok başarılı bir kaleci. Türkiye'de, Galatasaray'da çok büyük işler başardı. İnşallah ben de onun başarılarını Galatasaray'la yaşayabilirim" sözlerini sarf etti.

'TAKIM ARKADAŞLARIM BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR'

Takım arkadaşlarıyla olan diyaloglarından bahseden milli kaleci, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Hem milli takımdan arkadaşlarım var hem yabancı futbolcular hepsi iyi çocuklar. Galatasaray son üç sezonun şampiyonu, zaten başarılı bir takım. Ben de onlara ileriki başarılarında yardımcı olmak için geldim. Onlara bunu söyledim. Hepsi çok güzel karşıladı. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atabiliriz" dedi.

'İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIP ONLARA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM'

Uğurcan Çakır sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Taraftarın sevgisine layık olmak için Galatasaray formasıyla terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bundan hiç şüpheleri olmasın. İşimi en iyi şekilde yapıp onlara layık olmaya çalışacağım. Galatasaray'la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum. İnşallah bunu başarabilirim."

Milli kaleci sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Aslında biraz buruk bir sevinç oldu benim için. Çünkü iki gün önce 12 yaşındaki kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya'da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin başı sağ olsun. O beni bu formayla görmek çok istiyordu. Transfer olduktan sonra çok mutluydu. Nasip olmadı. Ben de ilk galibiyetimi ona, teyzeme, enişteme armağan ediyorum."