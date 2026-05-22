Uğur Aktaş: "Umuyorum ki yarın 5. altın madalyam olacak"

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda +84 kiloda yarın 5. Avrupa şampiyonluğu için tatamiye çıkacak olan milli sporcu Uğur Aktaş, "Bu süreçte büyüklerde 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. 3 kez de takımlarda altın madalya kazandım. Umuyorum ki yarın 5. altın madalya olacak" dedi.

Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'nın Frankfurt şehrinde devam ediyor. Erkek Kumite +84 kiloda mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve aynı zamanda milli takım kaptanı da olan Uğur Aktaş, final müsabakası öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nı çok sevdiğini, yarın da 5. kez şampiyon olmak için mücadele edeceğini belirten Uğur Aktaş, "Çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'nı seviyorum. Bu şampiyonada finale ilk kez 2016 yılında Fransa'da çıkmıştım. Bu süreçte büyüklerde 4 kez Avrupa şampiyonu oldum. 3 kez de takımlarda altın madalya kazandım. Umuyorum ki yarın 5. altın madalya olacak. Benim için turnuva güzel başladı. Buraya iyi motive olmuş, hazırlanmıştım. İnşallah yarın altın madalya ile taçlandıracağız" diye konuştu.

"Ülkemize şampiyon dönebilmek için ferdi maça odaklanacağız"

Çeyrek final karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle takım maçlarında mücadele edemeyeceğini aktaran Aktaş, "Çeyrek finalde hamstringimde bir ağrı oluştu. Sıcaklığıyla devam ettim ama şu an ağrısı arttı. Takım yarışlarında yarışmak için çok müsaade etmeyebilir. Tamamen ferdi finale odaklanacağız gibi gözüküyor. Son 3 dakikalık bir maçımız var. Onu da alıp, ülkemize şampiyon dönebilmek için ferdi maça odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Genel klasmanda da şampiyon olmamamız için herhangi bir neden yok"

Hafta sonuna 7 finalle girmek istediklerinin de altını çizen milli sporcu, "Sinerjimiz çok yüksek. Hem kadın takımı hem erkek takımı olarak güzel bir sinerji yakaladık kamplarda. Enerjimiz yükseldi. Antrenmanlarda iyiydik, ara turnuvalara katıldık. Oralarda kendimizi tartma durumlarımız oldu. Akabinde buraya geldiğimizde de herkes birbirinin kazanmasını istiyor, birbirini destekliyor. 5. finali aldık ve hala kadın ve erkeklerde takım müsabakalar devam ediyor. Orada da finale kalacağız. Hafta sonuna 7 finalle gireceğiz diye umut ediyorum. Genel klasmanda da şampiyon olmamamız için herhangi bir neden yok. Şu an hepimizin performansı yüksek. Moral, motivasyon yerinde. Orada tüm takım arkadaşlarımla savaşarak güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ufacık bir konuda bile destek olabilirsem onun yansıması bazen madalya bile olabiliyor"

Karate Milli Takımı'nın kaptanı da olan Uğur Aktaş, takım arkadaşlarına yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını dile getirerek "Ben geçmişte yaşadığım birçok şeyi onların şu an yaşadığı şeylerle bağdaştırıyorum. Onlara elimden geldiği kadar doğru psikolojiyle aksiyonlara cevap vermeleri konusunda telkinlerde bulunuyorum. Yönlendirmeler yapıyorum. Onlar da sağ olsunlar, bir problemle karşılaştıkları zaman gelip bana danışıyorlar. Bundan dolayı mutluyum. Ben karate ile var oldum, yıllardır bu camianın içerisindeyim. Yıllardır çalışıyoruz, madalyalar kazanıyoruz ama bu sorumluluğu da üstlenip, bunu güzel bir şekilde yapabilmek insana farklı bir mutluluk veriyor. Ufacık bir konuda bile destek olabilirsem onun yansıması bazen madalya bile olabiliyor. Ben bütün süreçleri yaşadım. Sakatlandım, çok iyi dönemlerim oldu. Düştüğüm dönemler de oldu. Özellikle son 2, 3 senede sıkıntılı zamanlar geçirdim. Turnuvalardan uzaktım. Bunların getirdiği tecrübelerle de kardeşlerime, arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım zaman geçtikçe daha güzel bir sinerji yakalayıp, daha iyi bir takım haline geleceğiz" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı