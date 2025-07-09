UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Birinci Eleme Turu Tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 4 maçla sona erdi. Rövanş mücadelesi 15-16 Temmuz'da. Alınan sonuçlar arasında Zalgiris, FCSB, Ludogorets ve Shelbourne galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Rövanş müsabakalarının 15-16 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans (Malta): 2-0

FCSB (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-0

Shelbourne (İrlanda)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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