Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı. Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Diğer maçlarda Fiorentina, Dinamo Kiev'i 2-1 yenerken, AZ Alkmaar Drita'yı 3-0 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 9 karşılaşma yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 5. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Samsunspor, sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 kaybetti ve ligdeki ilk yenilgisin aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya): 1-2
Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-3
Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 3-1
Samsunspor - AEK (Yunanistan): 1-2
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya): 1-2
Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya): 2-1