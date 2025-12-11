Haberler

Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı. Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Diğer maçlarda Fiorentina, Dinamo Kiev'i 2-1 yenerken, AZ Alkmaar Drita'yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 9 karşılaşma yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 5. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Samsunspor, sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 kaybetti ve ligdeki ilk yenilgisin aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya): 1-2

Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-3

Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 3-1

Samsunspor - AEK (Yunanistan): 1-2

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya): 1-2

Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya): 2-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com
