Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1

Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0

Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1

Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3

Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2

Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5

Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5

Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1

Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2

Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1

Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3

Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1

Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1

Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (İzlanda): 3-1

Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1

Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0

Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1

Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1

Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1

Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0