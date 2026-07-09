Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 karşılaşmayla sona erdi. Maçlarda alınan sonuçlar ve detaylar haberimizde.
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1
Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0
Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1
Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3
Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2
Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5
Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5
Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1
Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2
Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1
Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3
Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1
Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1
Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (İzlanda): 3-1
Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1
Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0
Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1
Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1
Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1
Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0