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Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş maçını yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda Belçika'nın Club Brugge takımı ile İtalyan temsilcisi Fiorentina arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. 8 Mayıs Perşembe günü Jan Breydel Stadı'nda TSİ ile 19.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek

İLK MAÇI İTALYANLAR KAZANDI

Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanan UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçı İtalyan takımının 3-2 üstünlüğüyle sona ermişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Club Brugge Konferans Brugge Spor Haberler

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Yorumlar (1)

JokerAllame:

Ankaragücü başkanı her zaman haklıydı

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