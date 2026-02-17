Haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Genk arasında oynanacak olan müsabakada görev verdi.

  • Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Dinamo Zagreb ile Genk arasındaki maçta hakemlik yapacak.
  • Dinamo Zagreb-Genk maçı, Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.
  • Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Ibrahim Çaglar Uyarcan, dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA'dan yeni bir uluslararası görev aldı.

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Belçika'nın Genk takımları arasında oynanacak son 16 play-off turu ilk maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ibrahim Çaglar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb-Genk arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var