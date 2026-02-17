UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA'dan yeni bir uluslararası görev aldı.

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Belçika'nın Genk takımları arasında oynanacak son 16 play-off turu ilk maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ibrahim Çaglar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb-Genk arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.