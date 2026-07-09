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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda oynanan 6 karşılaşmada Karabağ, Hajduk Split ve CSKA Sofia galip gelirken, Dinamo Kiev ile Sheriff berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda 6 müsabaka oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0

Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0

Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0

CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2

Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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