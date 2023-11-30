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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 5. Hafta Maçları Tamamlandı

30 Kasım 2023 23:19 Son Güncelleme: 23:20 Abone Ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda West Ham United ve Freiburg, B Grubu'nda Brighton Hove Albion ve Olimpik Marsilya, D Grubu'nda Atalanta ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda ise Rennes ilk iki sırayı garantiledi. Maç sonuçları da açıklandı.