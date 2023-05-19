UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından West Ham United ve Fiorentina finale yükseldi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne yükselen takımlar bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İlk maçı 2-1 kazanan West Ham United, rövanş maçında AZ Alkmaar'ı deplasmanda maçın 90+4. dakikasında Pablo Fornals'ın attığı golle yenerek finale çıktı. Gecenin bir diğer müsabakasında ise Basel, Fiorentina'yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Basel, evinde Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Fiorentina, 120+9. dakikada Antonin Barak'ın attığı golle 3-1 öne geçerek finale çıktı. Bu sonuçla West Ham United finalde Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. - İSTANBUL