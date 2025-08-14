Uçuş planı iptal! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi durdu

Uçuş planı iptal! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi durdu
Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti. Bu nedenle Kerem'in uçuş planı iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tranferinin tamamlanması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

UÇUŞ PLANI İPTAL, TRANSFER DURDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün sürpriz bir şekilde yaptığı teklifi geri çekti. Haberde, Kerem için planlanan uçuş planının da iptal edildiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Benfica'nın Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki gösterdiği ve transfer görüşmelerine ara verdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atıp 13 de asist üreterek 29 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

