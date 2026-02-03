Haberler

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha Haber Videosunu İzle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Wolfsburg'da forma giyen Mattias Svanberg'i satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak için anlaşma sağladı; oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Galatasaray, Wolfsburg'dan Mattias Svanberg'i satın alma opsiyonlu kiralama ile transfer etti.
  • Mattias Svanberg, bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maçta 4 gol ve 2 asist yaptı.
  • Mattias Svanberg'in İstanbul'a sağlık kontrolleri ve sözleşme için getirilmesi planlanıyor.

Galatasaray, orta saha transferinde aradığı ismi Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Wolfsburg'un 27 yaşındaki oyuncusu Mattias Svanberg'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraflar arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

İSTANBUL YOLCUSU

Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Svanberg, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

Bunun gibi ne gençlerimiz var türkiyede onlara neden şans verilmiyor. Svanberg sıradan bir futbolcu. Hem paralara yazık hem gençlerimize. FM oyununda bile bunu kadroya sokmam, rezalet.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi