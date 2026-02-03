Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Galatasaray, Wolfsburg'da forma giyen Mattias Svanberg'i satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak için anlaşma sağladı; oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Galatasaray, Wolfsburg'dan Mattias Svanberg'i satın alma opsiyonlu kiralama ile transfer etti.
- Mattias Svanberg, bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maçta 4 gol ve 2 asist yaptı.
- Mattias Svanberg'in İstanbul'a sağlık kontrolleri ve sözleşme için getirilmesi planlanıyor.
Galatasaray, orta saha transferinde aradığı ismi Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Wolfsburg'un 27 yaşındaki oyuncusu Mattias Svanberg'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraflar arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.
İSTANBUL YOLCUSU
Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Svanberg, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.