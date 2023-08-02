U21 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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U21 Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
U21 Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Milliler, şampiyonadaki ilk maçında ev sahibi Bosna Hersek'i 3-1 (25-27, 25-14, 25-17, 25-14) mağlup etti. Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de Karadağ ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor