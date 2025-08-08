U21 Kadın Milli Takımımız Polonya'ya Yenildi

21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Takım, yarın Mısır ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu ikinci maçında Polonya'ya 3-0 (25-19, 26-24, 25-21) mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, organizasyondaki üçüncü maçında yarın saat 09.00'da Mısır ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar adlarını son 16'ya yazdıracak.

Millilerimizin kalan maçlarının programı şu şekilde:

9 Ağustos 2025

09.00 Türkiye-Mısır

11 Ağustos 2025

09.00 Türkiye-Çekya

12 Ağustos 2025

06.00 İtalya-Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
