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U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
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U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Polonya'nın Karpacz şehrinde düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluk elde etti. Finalde Polonya 1 takımını 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, büyük bir başarıya imza attı.

U20 Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Polonya'nın Karpacz şehrinde düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda namağlup namağlup şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncü ve son gününde yarı finalde Polonya 2 takımı ile karşılaşan Sahra Yücetürk, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım ve Bahar Doğan'dan oluşan milli takımı rakibini 2-1 (10-15, 15-12, 15-6) mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 no'lu seribaşı takımı Polonya 1 takımıyla karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 (12-15, 15-12, 15-9) mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan Tuna İmdat, Barış Güldalı, Mehmet Buğra Türkel ve Polat Kemal Eser'den oluşan U20 Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı ise klasman maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 6. olarak tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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