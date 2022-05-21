U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı - Haberler

U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
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Kayseri U14 Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U14 Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U14 Ligi 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 29 takımın katılacağı U14 Liginde yeni sezonda 3 grupta oynanmasına karar verildi. 2 grupta 10 takım 1 grupta ise 9 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off maçları oynayacak. Play-Off'ta şampiyon olan takım Kayseri'yi şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 28-29 Mayıs tarihlerinde başlayacak.
Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;
A Grubu
Kılıçaslan Yıldızspor
Erkiletspor
Kayseri Demirspor
Gültepespor
Sarız Anadoluspor
Argıncıkspor
İlbeyspor
Belsinspor
Cuma Uluçay Talasspor
1.Hafta
Belsinspor-Kayseri Demirspor
İlbeyspor-Gültepespor
Argıncıkspor-Erkiletspor
Cuma Uluçay Talasspor- Sarız Anadoluspor
Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)
B Grubu
Develi Erciyesspor
Yahyalı Gençlerbirliği
OSB Atletikspor
Turanspor
Bayraktarspor
Develispor
Sanayi Esnafspor
Argıncık Esnafspor
Hacılar Erciyesspor
Talasgücü Belediyespor
1.Hafta
Yahyalı Gençlerbirliği-OSB Atletikspor
Argıncık Esnafspor-Develispor
Develi Erciyesspor-Talasgücü Belediyespor
Sanayi Esnafspor-Bayraktarspor
Turanspor-Hacılar Erciyesspor
C Grubu
Spor A.Ş
Kocasinan Şimşekspor
Anayurt Finalspor
Yerköyspor
Kayseri Şekerspor
Fatih Yurt SK
Sungur FK
Bünyan Belediyespor
Güneşspor
Ünal Makine Doğa Gençlik
1.Hafta
Yerköyspor-Güneşspor
Kocasinan Şimşekspor-Doğa Gençlikspor
Bünyan Belediyespor-Fatih Yurt SK
Anayurt Finalspor-Sungur FK
Spor A.Ş-Kayseri Şekerspor - KAYSERİ