U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu
Sivas'ta devam eden U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarını kazanarak yarı finale yükselen takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Petkim Spor ve A. Efes oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde sürüyor. Heyecan dolu şampiyonanın beşinci günü tamamlandı.
U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası çeyrek finalde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenebahçe - Beşiktaş: 71-52
Manisa Basket - Galatasaray: 87-96
Petkim Spor - Karşıyaka: 75-54
A. Efes - Tofaş: 66-55
4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak yarı final ve klasman maçlarıyla devam edecek. - SİVAS