Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası Kütahya'da Gerçekleşti

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda sona erdi. İki gün süren organizasyona 66 ilden 1101 sporcu katıldı ve farklı sıkletlerde şampiyonlar belirlendi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar ???????Şampiyonası, Kütahya'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonada 66 ilden toplam 1101 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda sıkletlerinde şampiyon olan sporcular şöyle:

Erkekler: Muhammed Üveys Sevindi (38 kilo), Kerem Çebi (42 kilo), Süleyman Doğru (46 kilo), Mehmet Emir Ulusoy (50 kilo), Alperen Demir (55 kilo), Muhammed Çığrıkcı (60 kilo), Ahmet Mesut Pekşen (66 kilo), Ömer Samet Ünal (73 kilo), Halil Tuna İmre (+73 kilo)

Kadınlar: Ilgın Zincir (36 kilo), Yağmur Meral (40 kilo), Sude Akan (44 kilo), Büşra Birleşik (48 kilo), Betül Yılmaz (52 kilo), Ayşe Şimal Sancak (57 kilo), Aylin Melisa Abalı (63 kilo), Rabia Yağmur Özbuda (70 kilo), İdil Yaman (+70 kilo)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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