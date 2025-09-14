Haberler

Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası Hatay'da Gerçekleştirildi

Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası Hatay'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası, 164 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada Dinçer Taşdöğen birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası düzenlendi.

Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyonada 164 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Dinçer Taşdöğen birinci, Umut Erdem Gündüz ikinci ve Serdar Murat Yıldırım üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Törene Hatay Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve hakemler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin

Çiftçi bu üründen epey dertli: 200 TL altında olursa baraja dökerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.