Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Karaman'da Yapıldı

Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Karaman'da Yapıldı
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Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, 19 ilden toplam 397 sporcunun katılımıyla Karaman'da gerçekleşti. Yarışmalar, 12 kategoride iki gün boyunca sürdü ve Karaman halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, Karaman'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, iki gün süren yarışmalar 12 kategoride yapıldı. Organizasyonda 19 ilden 208'i erkek toplam 397 sporcu mücadele etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarihinin en yüksek sporcu katılımının gerçekleştiği organizasyona Karaman halkı da ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Karaman'da hem katılım hem de atmosfer açısından gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin titizliği ve Karaman halkının ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bu tür organizasyonlar, sporumuzun yaygınlaşması ve altyapının güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız'ın da yer aldığı protokol üyeleri takdim etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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