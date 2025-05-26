Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Karaman'da Sona Erdi

Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Karaman'da Sona Erdi
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Karaman'da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması, 397 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İki gün süren etkinlikte sporcular 100 metre, 500 metre ve 1000 metre mesafelerinde madalya mücadelesi verdi.

Karaman'da düzenlenen ve 397 sporcunun katıldığı Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması sona erdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışmaları, Karaman'da ikinci gün yapılan 500 ve 1000 metre yarışlarının ardından tamamlandı.

Motosiklet Eğitim Pisti'nde düzenlenen organizasyona 19 ilden 208 erkek ve 189 kadın olmak üzere toplam 397 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular ilk gün 100 metre, ikinci gün ise 500 ve 1000 metre mesafelerinde madalya mücadelesi verdi. Madalya töreninde konuşan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen organizasyondan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız ise, "Karaman'da hem katılım hem de atmosfer açısından gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin titizliği ve Karaman halkının ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bu tür organizasyonlar, sporumuzun yaygınlaşması ve altyapının güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve protokol üyeleri tarafından verildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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