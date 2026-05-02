?Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci ayağında 2 maç oynandı.

Parmos Bordo Basketbol, konuk olduğu Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'i 85-54 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Göztepe ise sahasında OGM Ormanspor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede normal süre 85-85 eşitlikle sonuçlanırken Göztepe, dört uzatma sonucunda rakibini 121-119 mağlup ederek 2-0'lık seriyle yarı final biletini aldı.

Yarı finalde Parmos Bordo Basketbol ile Göztepe karşı karşıya gelecek.