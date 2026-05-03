Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- TOFAŞ: 87 - Karşıyaka: 78
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök
TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 4, Blazevic 10, Besson 21, Özgür Cengiz 2, Efe Evan Postel 1, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Korkmaz 20, Kidd
Karşıyaka: Sokolowski 15, Samet Geyik 15, Bishop 4, Manning 18, Moody 3, Young 15, Serkan Menteşe, Gordic 2, Alston 6, Mert Celep
1. Periyot: 23-20
Devre: 47-46
3. Periyot: 61-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, sahasında Karşıyaka'yı 87-78 mağlup etti.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz