Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 87 - Karşıyaka: 78

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök

TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 4, Blazevic 10, Besson 21, Özgür Cengiz 2, Efe Evan Postel 1, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Korkmaz 20, Kidd

Karşıyaka: Sokolowski 15, Samet Geyik 15, Bishop 4, Manning 18, Moody 3, Young 15, Serkan Menteşe, Gordic 2, Alston 6, Mert Celep

1. Periyot: 23-20

Devre: 47-46

3. Periyot: 61-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, sahasında Karşıyaka'yı 87-78 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
