Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Türk Telekom: 81 - Trabzonspor: 72

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Devoe 11, Alexander 4, Trifunovic 9, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 10, Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 2, Bankston 13, Usher 10, Smith 11, Emircan Koşut

Trabzonspor: Reed 24, Girard 18, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 9, Ege Arar 2, Taylor 3, Dorukhan Engindeniz 3, Alican Güney

1. Periyot: 23-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 64-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Türk Telekom, sahasında Trabzonspor'u 81-72 yendi.

Mücadelenin başında peş peşe sayılar bulan ve 5-0 öne geçen Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. 9 sayı geriden gelen konuk ekip, ilk sayıyı Reed ile buldu. İlk 5 dakikayı 13-7 üstün giren Başkent ekibine karşı konuk takım, arayı kapatsa da Türk Telekom, ilk periyotta oyun üstünlüğünü korudu ve Simonovic ile etkili olarak 23-18 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta üst üste sayı bulan Trabzonspor, ev sahibi ekibin hataları ve top kayıplarını sayıya çevirdi ve farkı 1 sayıya düşürdü: 39-38. Karşılıklı faullerin yapıldığı ikinci çeyreğin sonunda boyalı alan ile pota altını etkili kullanan Türk Telekom, soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Periyottaki sayılarını Reed ve Yeboah ile bulan Trabzonspor'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, çeyreği 64-57 önde bitirdi.

Son periyotta taraftarın da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Başkent takımı, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Hayatın Artı Biri Spor Kulübünün, Kütahya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Türkiye Basketbol Şampiyonası'ndaki galibiyeti kutlandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
