Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Onvo Büyükçekmece Basketbol: 87 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 98

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Yiğit Özkan 5, Metin Türen 1, Muhaymin Mustafa 10, Can Kaan Turgut 13, Doğan Şenli 4, Pusica 16, Aybars Varlı 3, Talha Yiğit Aydın, Pipes 14, Ertuğrul Şenol, Mensah 10, Gavrilovic 11

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 10, Zoriks 18, Miles 18, Badzim 21, Mahir Ağva 11, Emre Tanışan, Mustafa Sami Yılmaz 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Omic 6, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 24-33

Devre: 51-61

3. Periyot: 69-79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler