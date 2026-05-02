Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray MCT Technic: 87 - Glint Manisa Basket: 91

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6

Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1

1. Periyot: 16-29

Devre: 42-46

3. Periyot: 66-69

Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...