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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk KurtulmuşTOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 6,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 6, Harris 10, Kulvietis 2, Sajus 8, Tayfun Erülkü 8, Can Kurt, Eray Aydoğan 3, Metehan Akyel 4, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 6, Rivers 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 23-10

Devre: 44-21

3. Periyot: 67-38

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-53 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Tevfik Akdamar Büyükçekmece Berk Uğurlu Spor Haberler

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