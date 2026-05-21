Pursaklar Belediyespor 7'li Ragbi'de Şampiyon, Başkan Çetin'i Ziyaret Etti

Büyük Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde eden Pursaklar Belediyespor, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Ziyarete kulüp başkanı Harun Öztürk ile sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Çetin, elde edilen başarının ilçede büyük gurur yaşattığını, sporcuların ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhunun gençlere örnek olduğunu ifade etti.

Çetin, takımın başarısının yeni sezonda da sürmesini diledi.