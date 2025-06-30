Türkiye Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı Zonguldak'ta Gerçekleşti

Türkiye Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı Zonguldak'ta Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Premier Ligi'nin Yüksel Baltay Etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Zonguldak'ta yapıldı. Yeni formatıyla genç sporculara rekabet imkanı sunan organizasyon büyük ilgi gördü.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından hayata geçirilen Türkiye Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda düzenlendi. "Yüksel Baltay Etabı" adıyla gerçekleştirilen organizasyon, karate camiasında büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Premier Ligi kapsamında tarihte ilk kez Ümit, Genç, U21 ve Büyükler kategorilerinde uygulanan yeni format, genç sporculara yüksek düzeyde rekabet ortamı sundu. Müsabakalarda teknik seviye ve yoğun katılım dikkat çekti.

Organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan hakemler, teknik ekip ve antrenörler teşekkürle anıldı. Türkiye Karate Federasyonu, sporcuların gelişiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlara gönülden teşekkür etti.

Türkiye Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı'nın başarıyla tamamlanmasında katkı sunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya ve Zonguldak İl Temsilcisi Yüksel Tok'a teşekkür edildi.

Türkiye Karate Federasyonu, bu lig modelinin Türk karatesine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, bir sonraki etap olan Manisa ayağında tüm sporculara başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı

Ali Koç'a dişli rakip! Adaylığını resmen açıkladı
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.