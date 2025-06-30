Türkiye Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı Zonguldak'ta Gerçekleşti

Türkiye Karate Federasyonu tarafından hayata geçirilen Türkiye Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda düzenlendi. "Yüksel Baltay Etabı" adıyla gerçekleştirilen organizasyon, karate camiasında büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Premier Ligi kapsamında tarihte ilk kez Ümit, Genç, U21 ve Büyükler kategorilerinde uygulanan yeni format, genç sporculara yüksek düzeyde rekabet ortamı sundu. Müsabakalarda teknik seviye ve yoğun katılım dikkat çekti.

Organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan hakemler, teknik ekip ve antrenörler teşekkürle anıldı. Türkiye Karate Federasyonu, sporcuların gelişiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlara gönülden teşekkür etti.

Türkiye Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı'nın başarıyla tamamlanmasında katkı sunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya ve Zonguldak İl Temsilcisi Yüksel Tok'a teşekkür edildi.

Türkiye Karate Federasyonu, bu lig modelinin Türk karatesine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, bir sonraki etap olan Manisa ayağında tüm sporculara başarılar diledi. - ZONGULDAK