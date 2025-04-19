Türkiye Petank Şampiyonası Kemer'de Başladı
Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan Türkiye Petank Şampiyonası'na 1400 sporcu katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizmi potansiyelini vurguladı. Şampiyona, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 26 Nisan'da sona erecek.
Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizminde de önemli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
Yazgan, daha sonra şampiyonanın startını verdi.
Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen petank şampiyonası, 26 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor