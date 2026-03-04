Özel milli sporcular, İspanya'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki milli sporcular, İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya için yarışacak. Şampiyona 9 Mart'ta sona erecek.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki milli sporcular, İspanya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ourense kentinde gerçekleştirilecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti.
Şampiyonada madalya mücadelesi verecek özel sporcular şunlar:
Kadınlar
Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Reyhan Taşdelen.
Erkekler
Muhammet Atıcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz.
Organizasyon, 9 Mart'ta sona erecek.