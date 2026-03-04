Haberler

Özel milli sporcular, İspanya'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki milli sporcular, İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya için yarışacak. Şampiyona 9 Mart'ta sona erecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ourense kentinde gerçekleştirilecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek özel sporcular şunlar:

Kadınlar

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Reyhan Taşdelen.

Erkekler

Muhammet Atıcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz.

Organizasyon, 9 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
