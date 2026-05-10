Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları sona erdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları tamamlandı. Yarışlar, çeşitli kategorilerde hız tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde organize edilen şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, derece elde edebilmek için mücadele etti.

Yarışlar, "süper street", "pro street", "street 2", "street 750", "street 600", "standart 1", "standart 2", "pro 200", "pro 300", "standart 300" ve kadınlar sınıflarında yapıldı.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yarış alanını ziyaret ederek hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Tribünlerde bulunan vatandaşları selamlayan protokol üyeleri, sporcularla da bir araya gelerek sohbet etti ve yarışmacılara güvenli sürüş dileğinde bulundu.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu organizasyonun ilçeye önemli bir hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, sporun birleştirici gücüne dikkati çekti.

Dervişoğlu, yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmada dereceye girenlerin yapılacak değerlendirme sonrası açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
