Türkiye Kürek Milli Takımı Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Türkiye Kürek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 12 sporcuyla yarışacak. Şampiyonada eleme, yarı final ve final yarışları yapılacak.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Kruszwica kentinde 1-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye, 12 sporcuyla katılacak.
Şampiyonada yarın eleme ve yarı final, 2 Haziran Pazar günü ise yarı final ve final yarışları yapılacak.
Milli takım, 2023 yılındaki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.
Polonya'da yarışacak milli takımda ekipler şu şekilde:
Süleyman Yılmaz: Tek çifte (jm1x)
Kaan Efe Aktop-Muhammed Efe Yılmaz: İki çifte (jm2x)
Gökmen Kaan Sezer-Baturalp Akdeniz-Mehmet Yıldız-Semi Yağız Al: Dört çifte (jm4x)
Yasin Şen-Eren Akbaş-Mehmet Eralp Aktaş (Dümenci)-Berat Kopal-Devrim Salman: Dört tek dümencili (jm4+)